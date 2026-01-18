Cesena, idea Gunduz per il centrocampo. Il ds Fusco al lavoro per l'estate

Ormai da tempo il centrocampista Teoman Gunduz è al centro delle voci di mercato. Il tedesco d’origine turca infatti in questa stagione sta mettendosi in mostra con la maglia della Triestina in Serie C – sei reti e quattro assist in 18 presenze – dove è arrivato nel 2023 dall’Hertha Berlino.

La posizione della formazione giuliana, ultima con ancora due punti di penalizzazione da recuperare, e il contratto in scadenza a fine stagione stanno infatti spingendo la società a fare delle valutazioni sul futuro dei suoi uomini mercato vista la possibilità che a fine anno in molti si liberino a zero con la retrocessione in Serie D.

Sulle tracce del classe 2004 ci sarebbe anche il Cesena con il direttore sportivo Filippo Fusco che, come riporta Il Corriere Romagna, avrebbe già avviato i contatti con gli agenti del giocatore per anticipare la concorrenza - Salernitana e Virtus Entella le più interessate - e portare il giocatore in Romagna a partire dalla prossima estate. Anche se l’operazione potrebbe essere anticipata di qualche mese se la Triestina non sparerà alto per il cartellino del centrocampista offensivo.