Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Roma domina a Glasgow e il Celtic l'aiuta sbagliando un rigore: 3-0 all'intervallo

La Roma domina a Glasgow e il Celtic l'aiuta sbagliando un rigore: 3-0 all'intervalloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:51Serie A
Pierpaolo Matrone

Dopo 45 minuti la Roma è meritatamente in vantaggio in casa del Celtic grazie all'autorete di Scales e alla doppietta di Ferguson.

Partenza forte della Roma: gol immediato
La Roma parte fortissimo e dopo tre minuti crea già diverse buone trame. Al 6', poi, arriva anche il gol del vantaggio. Certo, un po' fortunato perché di fatto, su sviluppi di calcio d'angolo, è il difensore del Celtic Scales a battere Schmeichel. Ma poi l'1-0 lo legittima eccome, continuando a premere sull'acceleratore e senza cambiare di una virgola il proprio atteggiamento: aggressivo, anzi feroce, ad asfissiare la squadra avversaria. Col passare dei minuti, oltre al dominio, cominciano ad arrivare anche occasioni vere, importanti.

Dominio e raddoppio
Dal 24' in avanti diventa praticamente un'esibizione. Celik sfiora il gol, Ferguson colpisce il palo esterno, Soulé ed El Shaarawy impegnano non poco Schmeichel; ci prova anche Pisilli, con un destro da fuori alto di un soffio. E, come la goccia che scava la roccia, a furia di provarci il raddoppio arriva. Bel pallone lavorato sulla destra da Soulé, che manda Celik nello spazio: cross dal lato corto dell'area e girata vincente di Ferguson, che torna al gol. Poco dopo il rpimo brivido per Svilar, con Hatate che manda alto da ottima posizione.

Doppietta Ferguson e tris Roma, poi il Celtic spreca un rigore
Prima del tris, firmato ancora da Ferguson: doppietta personale replica immediata alla richiesta di Gasperini di dare un apporto maggiore. Cross di Soulé e deviazione ancora vincente dell'ex Brighton. Finito qui il primo tempo? Macché. Si va fino al 50' inoltrato perché il Celtic conquista un calcio di rigore. Kovacs non ha dubbi, nonostante le tante proteste. Dal dischetto va Engels e sbaglia, mandando sul palo. Si resta sul 3-0: all'intervallo, dopo un brivido, la Roma va tranquilla.

Articoli correlati
C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina... C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Europa League, i risultati al 45°: Roma e Fenerbahce sul velluto. Bologna sotto a... Europa League, i risultati al 45°: Roma e Fenerbahce sul velluto. Bologna sotto a Vigo
Celtic nel panico: Ferguson fa doppietta e la Roma mette un'ipoteca sulla partita... Celtic nel panico: Ferguson fa doppietta e la Roma mette un'ipoteca sulla partita prima del 45'
Altre notizie Serie A
Fiore indica la priorità di mercato della Lazio: "Più che un centravanti ecco chi... Fiore indica la priorità di mercato della Lazio: "Più che un centravanti ecco chi prenderei"
Il Bologna la rimonta con Bernardeschi: Celta Vigo sorpassato, è 2-1 al 75' Il Bologna la rimonta con Bernardeschi: Celta Vigo sorpassato, è 2-1 al 75'
Cagni: "Altro che snobbare la Champions, Conte non vuole perdere nemmeno a carte"... Cagni: "Altro che snobbare la Champions, Conte non vuole perdere nemmeno a carte"
Il Bologna la pareggia dal dischetto con Bernardeschi: Celta Vigo raggiunto sull'1-1... Il Bologna la pareggia dal dischetto con Bernardeschi: Celta Vigo raggiunto sull'1-1 al 66'
Cagliari, seduta in vista dell'Atalanta: lavoro personalizzato per Yerry Mina Cagliari, seduta in vista dell'Atalanta: lavoro personalizzato per Yerry Mina
Lazio, Marusic in scadenza di contratto e in bilico. Ma per ora nessun contatto col... Lazio, Marusic in scadenza di contratto e in bilico. Ma per ora nessun contatto col Napoli
Pierini in uscita dal Sassuolo: mezza Serie B interessata all'attaccante neroverde... Pierini in uscita dal Sassuolo: mezza Serie B interessata all'attaccante neroverde
Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa... Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa riprendere
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Finalmente la mano di Spalletti: che sia la svolta per la Juve? Conte in riserva di energie: ma il Napoli rischia di dire addio alla Champions. Scossone a Torino, Cairo prova la rivoluzione. La Fiorentina riuscirà a rialzarsi?
3 Juve, basta Koopmeiners in difesa? Costacurta: "Tre pericoli su quattro da suoi errori"
4 Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? Una partita di Serie A in chiaro la domenica sera"
5 Suggestione Icardi per il Milan. Lui ai giornalisti turchi: "Godetevi me, poi vi mancherò"
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Fiorentina ritrova la vittoria dopo circa 2 mesi: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev
Immagine top news n.1 Inter, Marotta ammette: "Attenti sul mercato di gennaio, ma non prevedo operazioni rilevanti"
Immagine top news n.2 Napoli, De Laurentiis: "Io e Conte siamo due amici. Il successo demotiva qualcuno, ma non lui"
Immagine top news n.3 Inter, Lautaro: "Per lo Scudetto c'è anche la Roma. Pio Esposito? Lasciatelo tranquillo"
Immagine top news n.4 Modric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan"
Immagine top news n.5 Como, ecco il report su Alvaro Morata: lesione di alto grado all'adduttore
Immagine top news n.6 "Non è stata una cosa studiata". Petrachi torna a Torino e racconta: "Sono arrivato di notte..."
Immagine top news n.7 Cairo e l'esonero di Vagnati: "È una cosa mia personale. Entrare nelle motivazioni è relativo"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.4 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Immagine news Serie A n.3 Lamanna: "Genoa, De Rossi ha dato la scossa. Fiorentina, ora sbrigati"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiore indica la priorità di mercato della Lazio: "Più che un centravanti ecco chi prenderei"
Immagine news Serie A n.2 Il Bologna la rimonta con Bernardeschi: Celta Vigo sorpassato, è 2-1 al 75'
Immagine news Serie A n.3 Cagni: "Altro che snobbare la Champions, Conte non vuole perdere nemmeno a carte"
Immagine news Serie A n.4 Il Bologna la pareggia dal dischetto con Bernardeschi: Celta Vigo raggiunto sull'1-1 al 66'
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, seduta in vista dell'Atalanta: lavoro personalizzato per Yerry Mina
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Marusic in scadenza di contratto e in bilico. Ma per ora nessun contatto col Napoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, preoccupano le condizioni di Tsadjout: nuovi esami per il centravanti
Immagine news Serie B n.2 Sala all'Avellino a gennaio? Il ds del Como apre: "Sarebbe una grande opportunità. Vediamo"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Cassata: "I segnali sono positivi. Ora ricostruiamo il fortino Picco"
Immagine news Serie B n.4 Padova, colloqui con la Triestina per Russini e Belli. I due sono in uscita dai biancoscudati
Immagine news Serie B n.5 Il Cesena guarda in Brasile: possibile partnership con un club di seconda divisione
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria: "A 24 ore dalla sfida incertezza sull'apertura della trasferta. Equivale a impedirla"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Corini e Brescia, una storia d'amore con radici che affondano lontano. E qualche turbolenza
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, a gennaio potrebbe esserci un gradito ritorno: idea Bisoli per il centrocampo
Immagine news Serie C n.3 Ternana, allontanata per giusta causa l'amministratore unico Pucci. Le motivazioni
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, ecco l'annuncio di Corini: il tecnico ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Pillon: "Vicenza quasi irraggiungibile, ma non deve mollare. L'Alessandria perse 11 punti..."
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Taldo: "Valutazioni sul mercato. C'è chi si è espresso al di sotto delle potenzialità"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 C'è un'italiana nella formazione tipo della 5ª giornata di UWCL: è la juventina Girelli
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.5 Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, primo contratto da Pro per Anna Mallardi: accordo fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere