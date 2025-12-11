La Roma domina a Glasgow e il Celtic l'aiuta sbagliando un rigore: 3-0 all'intervallo

Dopo 45 minuti la Roma è meritatamente in vantaggio in casa del Celtic grazie all'autorete di Scales e alla doppietta di Ferguson.

Partenza forte della Roma: gol immediato

La Roma parte fortissimo e dopo tre minuti crea già diverse buone trame. Al 6', poi, arriva anche il gol del vantaggio. Certo, un po' fortunato perché di fatto, su sviluppi di calcio d'angolo, è il difensore del Celtic Scales a battere Schmeichel. Ma poi l'1-0 lo legittima eccome, continuando a premere sull'acceleratore e senza cambiare di una virgola il proprio atteggiamento: aggressivo, anzi feroce, ad asfissiare la squadra avversaria. Col passare dei minuti, oltre al dominio, cominciano ad arrivare anche occasioni vere, importanti.

Dominio e raddoppio

Dal 24' in avanti diventa praticamente un'esibizione. Celik sfiora il gol, Ferguson colpisce il palo esterno, Soulé ed El Shaarawy impegnano non poco Schmeichel; ci prova anche Pisilli, con un destro da fuori alto di un soffio. E, come la goccia che scava la roccia, a furia di provarci il raddoppio arriva. Bel pallone lavorato sulla destra da Soulé, che manda Celik nello spazio: cross dal lato corto dell'area e girata vincente di Ferguson, che torna al gol. Poco dopo il rpimo brivido per Svilar, con Hatate che manda alto da ottima posizione.

Doppietta Ferguson e tris Roma, poi il Celtic spreca un rigore

Prima del tris, firmato ancora da Ferguson: doppietta personale replica immediata alla richiesta di Gasperini di dare un apporto maggiore. Cross di Soulé e deviazione ancora vincente dell'ex Brighton. Finito qui il primo tempo? Macché. Si va fino al 50' inoltrato perché il Celtic conquista un calcio di rigore. Kovacs non ha dubbi, nonostante le tante proteste. Dal dischetto va Engels e sbaglia, mandando sul palo. Si resta sul 3-0: all'intervallo, dopo un brivido, la Roma va tranquilla.