Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa riprendere
Di seguito i risultati parziali delle sfide di Conference League cominciate alle 21:
Ore 18.45:
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - Alkmaar 0-3: 17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Din. Kiev 2-1: 18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1: 65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2: 6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK 1-2: 4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2: 50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
Ore 21:
Aberdeen - Strasburgo 0-1: 35' Godo
Hamrun - Shakhtar 0-0
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Magonza 1-1: 28' Kawasaki (M), 41' Ishak (L)
Lincoln - Sigma Olomouc 1-1: 8' Vasulin (S), 19' Lopes (L)
Rakow - Zrinjski 1-0: 45'+4 Brunes
Rijeka - Celje 0-0
Shelbourne - Crystal Palace 0-3: 11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino
Rapid - Omonia 0-1: 19' Neofytou