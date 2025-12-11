Conference League, i risultati al 45°: Crystal Palace a valanga, il Magonza si fa riprendere

Di seguito i risultati parziali delle sfide di Conference League cominciate alle 21:

Ore 18.45:

Breidablik - Shamrock Rovers 3-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson

Drita - Alkmaar 0-3: 17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq

Fiorentina - Din. Kiev 2-1: 18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson

Hacken - AEK Larnaca 1-1: 65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)

Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2: 6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)

Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)

Samsunspor - AEK 1-2: 4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)

Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu

Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2: 50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)

Ore 21:

Aberdeen - Strasburgo 0-1: 35' Godo

Hamrun - Shakhtar 0-0

KuPS - Losanna 0-0

Lech - Magonza 1-1: 28' Kawasaki (M), 41' Ishak (L)

Lincoln - Sigma Olomouc 1-1: 8' Vasulin (S), 19' Lopes (L)

Rakow - Zrinjski 1-0: 45'+4 Brunes

Rijeka - Celje 0-0

Shelbourne - Crystal Palace 0-3: 11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino

Rapid - Omonia 0-1: 19' Neofytou