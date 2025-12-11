Rowe e Castro sprecano, Bryan Zaragoza no: il Celta Vigo è avanti 1-0 sul Bologna al 45'

Terminato il primo tempo all'Estadio Balaidos, all'intervallo Celta Vigo-Bologna è sull'1-0..

La squadra di Vincenzo Italiano cerca solitamente di essere propositiva anche in trasferta e la dimostrazione è l'avvio di gara in Spagna. Al 6' Bernardeschi ci prova dalla lunga distanza, ma non impensierisce Radu. Poco dopo un cross di Miranda attraversa tutta l'area, con gli attaccanti rossoblù che non riescono a trovare la deviazione vincente. A passare in vantaggio però sono i padroni di casa, che al 17' sfruttano la grande giocata di Swedberg a destra, bravissimo a liberarsi di Lykogiannis, e segnano l'1-0 con Bryan Zaragoza, che riceve il passaggio dal fondo del compagno e mette facilmente alle spalle di Ravaglia. La reazione degli ospiti non si fa attendere e al 27' Rowe approfitta di un retropassaggio errato di Starfelt e si presenta a tu per tu con Radu, mettendo però clamorosamente a lato.

Passano 60 secondi e sugli sviluppi di un corner Bernardeschi trova Castro in area. L'argentino sfiora soltanto, non trovando l'impatto che sperava con il pallone e mette così a lato. Spingono gli emiliani, ma rischiano nelle uniche situazioni che vengono create dai galiziani. Al 36' ingenuità di Heggem, che cerca Ravaglia con un passaggio che mette decisamente in difficoltà il portiere, il quale sbaglia e si fa intercettare la sfera da Swedberg, che poi perde l'equilibrio e vanifica tutto. L'ultima chance della prima frazione capita sui piedi di Castro che, perfettamente imbeccato al 43' da Bernardeschi, si fa murare da Radu da solo davanti all'estremo difensore.

