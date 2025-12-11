TMW Lautaro: "Portata l'Inter a un livello straordinario, Chivu ci ha dato tantissima energia"

Ai Gazzetta Sports Awards sono stati premiati diversi calciatori, tra cui Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che ha raccontato il momento che sta vivendo, come raccolto da TMW: "È importante ciò che sono riuscito a fare, con il lavoro e con il sacrifico. Da piccolo ho vissuto momenti difficili e la mia famiglia mi è stata vicina. Io ogni volta che gioco corro per loro e per rendere felice un popolo che è sempre con noi. Sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni. La crescita la vediamo. Ora abbiamo un allenatore nuovo che ci ha dato tantissima energia. Qualche risultato non è andato dalla nostra parte, ma è importante continuare a fare ciò che stiamo facendo. Abbiamo portato l’Inter ad un livello straordinario".

Come si trova con Bonny e Pio Esposito?

“Pio lo consociamo dalle giovanili, veniva spesso ad allenarsi con noi. È italiano, quindi lasciatelo tranquillo: è intelligente, lavora, quindi darà tanto a noi e alla Nazionale. Bonny ha grandissima forza e ci dà una grande mano. Avere giocatori così è molto importante per noi".

