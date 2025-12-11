Europa League, i risultati al 45°: Roma e Fenerbahce sul velluto. Bologna sotto a Vigo
Sono terminati i primi tempi nelle gare delle 21:00 di Europa League. Risultati opposti per le italiane con la Roma che vince 3-0 in casa del Celtic, che fallisce anche un rigore allo scadere, grazie a una doppietta di Ferguson e il Bologna che perde di misura a Vigo contro il Celta in una gara dove ha sprecato molto. Di seguito risultati e marcatori
Ore 21
Basilea - Aston Villa 1-1: 12’ Guessand (A), 34’ Daniliuc (B)
Brann – Fenerbahce 0-3: 5’ Akturkoglu, 36’e 44’ Talisca
Celta Vigo – Bologna 1-0: 17’ Zaragoza
Celtic – Roma 0-3: 6’ Mancini, 36’ e 45’+1’ Ferguson
Porto - Malmo 2-0: 30’ e 36’ Samu
FCSB – Feyenoord 1-2: 12’ Ngezana (FC), 41’ Tengstedt (FE), 45’ Timber (F)
Friburgo – Salisburgo 0-0
Lione - G.A. Eagles 2-1: 3’ Moreira (L), 6’ Smit (G), 11’ Sulc (L)
Panathinaikos – Plzen 0-0
Già terminate
Din. Zagabria - Betis 1-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)
Ferencvaros - Rangers 2-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)
Ludogorets - PAOK 3-3: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)
Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho
Nizza - Braga 0-1: 28' Victor
Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1: 24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman
Sturm Graz - Stella Rossa 0-1: 55' Ivanic
Utrecht - Nottingham Forest 1-2: 52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus
Young Boys - Lilla 1-0: 61' Males