Un rinforzo in mezzo al campo per l'Olbia che quest'oggi ha annunciato l'ingaggio dalla SPAL di Federico Zanchetta. Questo il comunicato: "La società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Federico Zanchetta. Il centrale classe ’02 ex SPAL, ha firmato un contratto che lo legherà al club Olbiese sino al 30/6/2026".