Picerno, dal Cittadella arriva un difensore. In prestito c'è Ciriello

Serie C

Oggi alle 12:19

Nuova avventura per Vincenzo Ciriello. Il difensore classe 2002 del Cittadella passa in prestito al Picerno. Questo il comunicato diramato dalla società lucana: "L’AZ Picerno comunica di aver rilevato in prestito dal Cittadella il difensore classe 2002 Vincenzo Ciriello. Benvenuto a Picerno, Vincenzo!":