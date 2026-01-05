Ufficiale
C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
TUTTO mercato WEB
Era arrivata a Roma solo lo scorso 7 agosto, ma l'avventura alla Lazio Women di Lucy Ashworth-Clifford è già terminata: la classe 1999, centrocampista inglese che arrivava dal Celtic, ha infatti risolto consensualmente il contratto che la legava alla società biancoceleste. Che ha così comunicato l'addio con la calciatrice:
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Lucy Ashworth-Clifford ha risolto consensualmente il contratto con il Club.
La Società ringrazia la calciatrice inglese per l`impegno profuso in biancoceleste e le augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Enzo Bucchioni Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
Le più lette
2 Inter, il ritorno di Cancelo. Juve, attaccanti da urlo: via David? Intanto tratta Theo Hernandez e Guido Rodriguez. Napoli punta Chiesa. Lang e Lucca con le valigie. Raspadori tra Roma e Lazio. Scudetto per tre.
3 Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
Primo piano
Taty e Guendouzi ai saluti, il ritorno di Cancelo: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile