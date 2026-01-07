Palermo, buone notizie per Inzaghi: Bereszynski torna a disposizione
Il 2026 del Palermo di Filippo Inzaghi si apre con una notizia positiva. In vista della prima gara dell’anno solare, in programma domenica 11 gennaio sul campo del Mantova, i rosanero potranno tornare a contare su Bartosz Bereszynski.
Come riportato da ilovepalermocalcio.com, l’ex difensore della Sampdoria ha superato il problema muscolare che lo aveva costretto a saltare le recenti sfide contro Avellino e Padova e tornerà regolarmente a disposizione per l’ultima gara del girone di andata. Un recupero importante per Inzaghi, che ritrova così un elemento di esperienza e affidabilità in un momento chiave della stagione.
