Bari, Antonucci non ha convinto: può tornare subito allo Spezia
L’avventura di Mirko Antonucci con la maglia del Bari potrebbe essere arrivata già ai titoli di coda. L’esterno offensivo, in prestito dallo Spezia, non è riuscito a incidere in questa prima parte di stagione, collezionando appena 13 presenze e un solo assist.
Un rendimento al di sotto delle aspettative che ha spinto la dirigenza biancorossa a riflettere su una possibile interruzione anticipata del prestito. Secondo quanto riportato da La Nazione, i galletti starebbero valutando seriamente la possibilità di rispedire il classe ’99 al mittente già nel mercato di gennaio.
In caso di rientro in Liguria, Antonucci non rientrerebbe però nei piani tecnici dello Spezia. L’ipotesi più probabile resta quindi quella di una nuova sistemazione, che possa permettergli di ritrovare continuità dopo due stagioni complicate, prima a Cesena e ora in Puglia.