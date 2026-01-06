Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti

Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: la redenzione di David, anche Miretti ricompensa Spalletti
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:52Serie A
Dimitri Conti

La Juventus si impone sul campo del Sassuolo nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/2026. Al Mapei Stadium finisce 0-3: nel primo tempo apre la strada l'autogol di Muharemovic, nella ripresa i gol di Miretti e David hanno chiuso le danze.

LE PAGELLE DEL SASSUOLO (di Pietro Celeste)

Muric 5 - Avventuriero in occasione dell'autorete di Muharemovic in cui si anticipa la giocata, venendo beffato. Non cambia il paradigma e nelle successive viene premiato.

Walukiewicz 5 - Non riesce mai a bloccare la rapidità di Yildiz, assidua spina nel fianco. Non solo a livello di gambe, ma perde perfino gli urti fisici nonostante la stazza.

Idzes 5 - Dopo un primo tempo in cui è uno dei pochi salvabili, grazie anche a un intercetto importante nella propria area di rigore, nella ripresa spalanca a David la strada del tris.
Dal 89' Odenthal sv.

Muharemovic 4 - Inaugura la gara con un colpo di testa a sorprendere il proprio portiere infilandosela nella propria porta. Non riesce a rialzare la testa, come d'altro canto l'intero Sassuolo.

Doig 5,5 - Il meno peggio della linea a quattro dietro. Sarà perchè l'asse Cambiaso-Yildiz impegna di più il versante opposto, fatto sta che nella sua corsia non è mai con il fiato corto.

Thorstvedt 5,5 - Oltre al lungodegente Berardi e a Volpato, il Sassuolo deve fare a meno anche del norvegese in una partita durata poco più di mezz'ora dopo diverse segnalazioni in precedenza.
Dal 37' Fadera 5,5 - Inserito in una posizione a lui non congeniale siccome non abituato. Pochi lampi.

Matic 5,5 - Il professore non riesce a portare a scuola i propri alunni, privi di alcuna scossa emotiva nemmeno dopo lo svantaggio quasi iniziale.
Dal 77' Lipani sv.

Konè 5 - Non ha tempo di ragionare per via del pressing asfissiante degli avversari, per cui non riesce a mostrare le sue qualità con il pallone tra i piedi.

Iannoni 5 - Parte forte con uno squillo dopo un pallone sradicato proprio da lui. Cala con il proseguo del match, finendo per rischiare di favorire il poker bianconero.
Dal 77' Vranckx sv.

Pinamonti 5,5 - Isolato nella terra di nessuno, sia in fase di pressione in cui lo affianca a tratti Laurientè che in quella di possesso in cui viene coinvolto di rado, seppur non disdegni nel corpo a corpo.

Laurientè 5 - E' come se fosse il primo a risentire del mancato possesso dei suoi, costretti sempre a inseguire. Con e senza palla è un altro giocatore, oggi mai messo in moto.
Dal 77' Pierini sv.

Fabio Grosso 5 - Il suo Sassuolo non riesce a limitare il gap con la Juventus, maestra del gioco per larghi tratti. Con le qualità a disposizione ci si aspettava un match più equilibrato almeno dal punto di vista del palleggio.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Dimitri Conti)

Di Gregorio 6 - Il Sassuolo parte bene ma finisce il primo tempo senza sporcarsi nemmeno i guantoni. Nella ripresa medesimo copione e si permette di trascorrere una serata di quasi totale riposo. Le prime parate all'84'.

Kalulu 6,5 - Non soltanto è pulito nel modo di interpretare la fase difensiva, ma trova come mettere lo zampino anche in attacco. Suo il cross dal quale nasce l'autogol di Muharemovic che sblocca l'incontro.

Bremer 6,5 - Sta riprendendosi il posto nel cuore della difesa bianconera, nella serata del Mapei Stadium la scarsa vena offensiva del Sassuolo lo aiuta. Riesce comunque a tenere bene a bada Pinamonti.

Koopmeiners 6 - In questo nuovo ruolo da braccetto della difesa dovrebbe garantire maggior apporto rispetto ad altri quando c'è da costruire. Al Mapei Stadium avviene in parte, ma non ce n'era troppo bisogno.

McKennie 6,5 - Sta vivendo l'ennesima stagione in replica dei suoi anni alla Juventus: partito come esubero, è diventato irrinunciabile. Con Spalletti, in questa posizione di esterno di fascia, ancor di più.
Dal 75' Joao Mario sv.

Locatelli 6,5 - Impegnato nello stadio che lo ha lanciato nel palcoscenico del calcio che conta e gli ha fatto guadagnare la chiamata della Juventus: sarà questo o altro, ma limita gli errori quasi allo zero.

Thuram 6,5 - Il solito, prepotente e disordinato Khephren. Quando parte palla al piede e sfrutta il suo fisico fatichi a contenerlo, se solo però riuscisse a colpire nelle occasioni che ha... Forse sarebbe un top.

Cambiaso 6 - Tra i meno in forma della Juventus anche da quando è cambiato l'allenatore, nella notte di Reggio Emilia viene coinvolto ma non sempre gli riesce la giocata giusta. In ogni caso, non demerita.

Miretti 7 - Riceve un segnale di fiducia da Spalletti, contro le voci di mercato. E fornisce la risposta perfetta per poter rimanere alla Juventus almeno fino al termine di questa stagione.

Yildiz 7 - Centro di gravità permanente di questa Juventus, nonostante sia il più giovane in campo è lui ad accendere la Signora. Solo per questione di dettagli, e di Muric, non trova il gol. Ma è imprescindibile.
Dall'85' Adzic sv.

David 7,5 - Spalletti non lo lascia per strada e ci punta anche dopo il pastrocchio di Lecce. La ricompensa arriva: dopo un'ora lontano dai radar, in due minuti confeziona l'assist a Miretti e il gol dello 0-3.
Dal 75' Openda sv.

Luciano Spalletti 7 - Due scelte forti nella formazione iniziale: la conferma di David, scelto da titolare, e la prima da titolare in Serie A di Miretti proprio in giorni di voci di mercato. La Juventus si esibisce in una prova di forza dal primo all'ultimo minuto e lui può godersi il frutto delle sue scelte pesanti fatte nel pre-partita.

