Una Roma in emergenza trascinata dai più criticati, ma il silenzio di Gasp fa rumore

La Roma chiude il proprio girone d’andata con una vittoria pesantissima allo Stadio Via del Mare, battendo il Lecce e dimostrando di saper andare oltre ogni difficoltà. Le premesse non erano delle migliori: una difesa completamente da reinventare, un centrocampo ridotto all’osso e un Soulé lontano dalla miglior condizione lasciavano immaginare una serata complicata, se non addirittura insidiosa. E invece i giallorossi hanno risposto sul campo con personalità e compattezza, affidandosi proprio a quegli uomini che nelle ultime settimane erano finiti maggiormente nel mirino delle critiche e al centro di numerose voci di mercato.

A trascinare la squadra sono stati Evan Ferguson e Artem Dovbyk. L’irlandese ha sbloccato il match dopo neanche un quarto d’ora di gioco, con un gran tiro dalla distanza che ha fatto esplodere il settore ospiti: decisivo lo splendido assist di un Paulo Dybala apparso nuovamente in grande forma. Dovbyk, invece, è entrato solo al 60’, ma ha lasciato il segno in poco più di dieci minuti, ribadendo in rete un tiro di Pisilli per lo 0-2 finale. Un gol pesante, macchiato però dall’ennesimo stop fisico che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo: le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Con questo successo, la Roma chiude la prima metà di stagione a quota 36 punti. Una classifica positiva, ma non sufficiente per riagguantare il quarto posto, complice la vittoria della Juventus sul campo del Sassuolo (prossimo avversario dei capitolini) che ha impedito il sorpasso.

Una prova convincente che, paradossalmente, è passata in secondo piano per la scelta di Gian Piero Gasperini di non rilasciare interviste nel post partita. Un silenzio stampa senza spiegazioni ufficiali, ma che molti leggono come un segnale di insoddisfazione per il lavoro svolto dalla società fin qui sul mercato. Una presa di posizione forte, la prima vera del tecnico nella sua avventura romanista, ma che non sembra preludere a una rottura. Nella giornata odierna è previsto un incontro tra allenatore, i Friedkin e il direttore sportivo Frederic Massara per stemperare le tensioni emerse in questi giorni e chiarire quali saranno le strategie del club sul mercato per rinforzare una squadra che necessita di innesti mirati al più presto.