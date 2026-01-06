Avellino, Manzi in uscita: sul difensore ci sono Cosenza e Crotone
È uno dei nomi più caldi del mercato invernale di Serie C: Claudio Manzi, difensore classe 2000 in uscita dall’Avellino, continua a raccogliere attenzioni da mezza categoria.
Nelle scorse settimane si erano fatti avanti club come Arezzo, Novara, Ascoli e Latina, ma ora il suo futuro sembra orientarsi verso un vero e proprio derby regionale. Come riportato da TuttoC.com, le piste più concrete portano a Cosenza e Crotone, entrambe alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato.
Una sfida di mercato tutta calabrese potrebbe quindi decidere la prossima destinazione di Manzi.
