Spezia, Bohinen il preferito per sostituire Esposito. Concorrenza dei Glasgow Rangers
Lo Spezia si muove per colmare il vuoto lasciato da Salvatore Esposito, passato alla Sampdoria, e ha già individuato il profilo ideale per rafforzare la mediana. Nel mirino degli aquilotti c’è Emil Bohinen, regista norvegese attualmente al Venezia ma finito ai margini delle rotazioni di Giovanni Stroppa.
Il club ligure ha avviato i contatti con il Genoa, proprietario del cartellino del classe ’99, con l’obiettivo di portarlo in bianconero già in questa sessione invernale. La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice: sul centrocampista si sono infatti inserite anche realtà di primo piano.
Come riferito da Il Secolo XIX, oltre allo Spezia hanno già mosso passi concreti Bari e Glasgow Rangers, pronti a presentare una richiesta ufficiale al Grifone e ad alimentare un’asta che rischia di far lievitare tempi e costi dell’operazione.