TMW Radio Inter, Napoli e Milan: il fattore decisivo per lo Scudetto secondo gli opinionisti

Inter, Milan e Napoli cominciano a prendere margine sulle altre per la lotta Scudetto. Ma quale sarà il fattore determinante? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Vincerà il titolo chi ha il goleador e ha più garanzie in attacco. Se l'Inter si leva il peso di certe cose, vince a spasso lo Scudetto".

Franco Piantanida: "Il Milan lo punto da inizio stagione. Ha fatto tanti punti decisivi con Leao e Pulisic, il napoli ha Hojlund, Neres, McTominay e Lukaku ora, l'Inter la vedo indietro perché deve ritrovare la decisività di Thuram, perché Lautaro va a grande ritmo, i centrocampisti stanno fornendo meno gol di prima. Se non recuperi Thuram potrebbe essere un problema più avanti, perché dovresti affidarti a Bonny ed Esposito".

Andrea Piervincenzi: "Ci sono allenatori abituati a stare lassù. Chivu sta facendo molto bene, anche meglio di Inzaghi, nella gestione del gruppo è molto bravo, magari è più esperto di tutti perché ce l'ha dentro certe cose. Certo, chi ha più qualità è l'Inter".

Gianni Bezzi: "La variante che può spostare è il Milan di Allegri. In questo momento è la squadra che ha qualcosa di meno rispetto alle antagoniste ma Allegri è un grande tecnico. Non ha un attacco esaltante, ma con Allegri riesce a segnare comunque spesso al primo tentativo, ben 11 volte. Ottiene sempre il massimo. Il Milan dovrà recuperare anche una partita non facile, potrebbe essere lei la variabile".

Pino Capua: "E' il rendimento, di tre squadre comunque sullo stesso piano. Quindi mancanza di infortuni, che potrebbe squilibrarle. Tutte hanno una base solida, vedo solo leggermente avanti l'Inter, per il parco giocatori enorme e

Francesco Bonfanti: "Siamo a metà stagione e resta la metà più importante. Sarà il percorso in Europa di Inter e Napoli a fare la differenza. Abbiamo visto lo scorso anno quanto ha pesato sull'Inter, soprattutto sulla fatica fisica e mentale. Ad oggi chi gioca meglio è l'Inter, il Napoli è in ripresa e sta mostrando anche una buona qualità di calcio, il Milan non esprime un calcio bellissimo ma è lì e non avere le coppe è un fattore".

Michele Borrelli: "Bella questa incertezza nel campionato. Detto questo, Inter, Napoli e Milan hanno lottato negli anni scorsi per vincere. Deciderà il cammino europeo di Inter e Napoli, con il Milan che non ha le coppe. Poi gli infortuni e il Mondiale, visto che a marzo-aprile ci saranno giocatori che avranno quello come obiettivo. E poi le vittorie degli Scudetti, con Conte e Allegri che sono serial-winners...".

Angelo Forgione: "I due fattori sono il percorso nelle coppe di Inter e Napoli, se e quanto andranno avanti, poi più che la qualità offensiva sarà quella difensiva. Chi vince lo Scudetto è quello che è meno perforabile e il Napoli ha ritrovato questa solidità dietro da Udine in poi. Ora c'è un equilibrio di squadre che le permette di stare più lontana dalla difesa. Se il Napoli è questo, con questa impostazione tattica, può essere determinante".