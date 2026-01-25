Union Brescia, Corini: "Ingenui sui due gol subiti ma volontà e spirito sono quelli giusti"

Dopo la sconfitta contro il Renate, il tecnico dell'Union Brescia Eugenio Corini ha commentato in sala stampa: "La prestazione c’è stata, così come la volontà di proporre un calcio armonioso che producesse situazioni da gol. Ho visto la squadra sviluppare gioco. Siamo stati ingenui sui due gol subiti. Sul primo mi aspettavo una valutazione arbitrale uguale a situazioni analoghe fischiate contro di noi in area avversaria.

C’è da migliorare sotto tanti punti di vista: recuperare e armonizzare i giocatori con problemi fisici e inserire al meglio quelli arrivati dal mercato. Ho visto comunque una squadra con qualità, caratteristiche e spirito. I nuovi? Sono contento di Valerio (Crespi ndr): ha fatto un viaggio complicato ma, entrando a gara in corso, ha avuto un ottimo impatto ed è andato vicino al gol.

Balestrero? Ha disputato una partita di livello, sia difensivo sia offensivo. Peccato che il gol non valga punti, ma per la sua autostima è importante. Questa partita ci fa soffrire, ma ho visto cose su cui stiamo lavorando. Sappiamo di dover migliorare tanto, però volontà e spirito sono quelli giusti. Dobbiamo dare il massimo per ottenere il miglior piazzamento possibile e, se arriveranno i play-off, affrontarli con la mentalità di una squadra che vuole lasciare il segno".