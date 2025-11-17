Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappare

Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappareTUTTO mercato WEB
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Alessandra Stefanelli

La domenica della 14ª giornata di Serie C regala punti pesanti e verdetti importanti nei tre gironi. Nel Girone A, spicca il pari a reti bianche tra Ospitaletto e Union Brescia, risultato che costa caro alle Rondinelle, ora scivolate al terzo posto. Torna invece al successo l’AlbinoLeffe, che supera 3-1 la Virtus Verona grazie alle firme di Potop, Astrologo e Mandelli. Vittoria fondamentale anche per il Novara, che espugna il campo dell’Alcione Milano con il gol di Basso. Colpo del Lecco, che batte 1-0 la Pro Patria con Furrer e si conferma seconda forza del campionato. Successo di misura anche per il Vicenza, sempre più capolista, che regola 1-0 il Renate con il lampo di Cuomo.

Nel Girone B, il match clou del giorno è Livorno-Ravenna, chiuso sull’1-1: Gentile illude i padroni di casa, poi Spini ristabilisce la parità. Il Pontedera vince il derby toscano contro la Pianese (2-0) e respira in classifica.

Nel Girone C, giornata ricchissima: il Benevento domina 3-0 il Monopoli e resta nelle zone altissime. La Salernitana, allo scadere, espugna Altamura (2-1) consolidando la vetta. Successo prezioso per il Giugliano, mentre il Potenza supera 2-1 il Trapani, aggravando la classifica dei siciliani, già penalizzati.

SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Domenica 16 novembre
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)
Alcione Milano - Novara 0-1
71' Basso
Lecco-Pro Patria 1-0
13' Furrer
Vicenza-Renate 1-0
10' Cuomo

Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio

Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30

Classifica: Vicenza 38*, Lecco 30*. Union Brescia 28*, Alcione Milano 24*, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Novara 18*, Renate 17*, AlbinoLeffe 16*, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, Virtus Verona 11*, Pro Patria 8*, Triestina -9*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Domenica 16 novembre
Livorno - Ravenna 1-1
23' Gentile (L), 82' Spini (R)
Pontedera-Pianese 2-0
40' Faggi

Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00

Classifica: Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Carpi 21, Ternana 21, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4

* una partita in men
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
Benevento - Monopoli 3-0
9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco
Altamura - Salernitana 1-2
11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)
Giugliano - Audace Cerignola 0-1
51' Parlato
Potenza - Trapani 2-1
21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese

Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30

Classifica: Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Monopoli 22*, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Audace Cerignola 18*, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15*, Cavese 15, Giugliano 15*, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più

Articoli correlati
Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in... Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in Serie C"
Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità" Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità"
Monopoli travolto a Benevento, Colombo ammette: "Divario evidente, siamo mancati... Monopoli travolto a Benevento, Colombo ammette: "Divario evidente, siamo mancati in tutto"
Altre notizie I fatti del giorno
A Milano come a Oslo, Norvegia molto più forte di noi. Gattuso si scusa, ora i play-off... A Milano come a Oslo, Norvegia molto più forte di noi. Gattuso si scusa, ora i play-off
Mondiali 2026, i verdetti europei: qualificate Norvegia e Portogallo, tre agli spareggi... Mondiali 2026, i verdetti europei: qualificate Norvegia e Portogallo, tre agli spareggi
Tra dubbi, richieste e rilanci, riecco Conte a Castel Volturno. Il Napoli ritrova... Tra dubbi, richieste e rilanci, riecco Conte a Castel Volturno. Il Napoli ritrova il suo allenatore
Ha ragione De Laurentiis? Altri infortuni in eredità dalle nazionali per le squadre... Ha ragione De Laurentiis? Altri infortuni in eredità dalle nazionali per le squadre di Serie A
C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa... C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Lazio senza Rovella, almeno fino al 2026. Il centrocampista ha annunciato l'operazione... Lazio senza Rovella, almeno fino al 2026. Il centrocampista ha annunciato l'operazione
Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappare Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappare
Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a...... Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
1 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
2 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
3 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
4 Italia nella storia, ma in negativo: 1° ko casalingo di sempre alle qualificazioni per il Mondiale
5 C'è chi guarda già al mercato di gennaio. De Rossi vorrebbe Perin e Pisilli al Genoa
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tra dubbi, richieste e rilanci, riecco Conte a Castel Volturno. Il Napoli ritrova il suo allenatore
Immagine top news n.1 Gattuso; "Avrei preferito prendere una lezione di calcio. Questa Italia ha il braccino"
Immagine top news n.2 Italia ai play-off e in prima fascia. Le combinazioni aggiornate dopo le partite di oggi
Immagine top news n.3 Italia-Norvegia 1-4, le pagelle: troppo Haaland per la difesa azzurra. Si salvano in due
Immagine top news n.4 Sono molto più forti di noi. Una Norvegia in festa passa anche a San Siro: Italia battuta 4-1
Immagine top news n.5 Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: prende corpo l'idea Thiago Silva per la difesa
Immagine top news n.6 Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: Gattuso col 3-5-2, Esposito-Retegui in attacco!
Immagine top news n.7 Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
Immagine news Serie A n.2 Italia nella storia, ma in negativo: 1° ko casalingo di sempre alle qualificazioni per il Mondiale
Immagine news Serie A n.3 Barzagli sul nuovo ruolo di vice ct dell'Italia U21: "Baldini mi aiuta a vedere come si lavora"
Immagine news Serie A n.4 Italia, Di Lorenzo: "Volevamo chiudere il girone con una vittoria, il passato non conta"
Immagine news Serie A n.5 Sorrentino amaro sull'Italia: "Pensavamo di spaventare la Norvegia e far loro 9 gol..."
Immagine news Serie A n.6 Gattuso: "Haaland nel primo tempo non l'ha strusciata, dopo abbiamo sbagliato tutto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento
Immagine news Serie B n.2 Cissè: "Andare al Catanzaro è stata la scelta giusta, a Verona non avevo continuità"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, l'attesa sta per finire: Tutino verso una maglia da titolare contro l'Empoli
Immagine news Serie B n.4 Ambizioni da vertice, risultati da metà classifica: il Palermo deve cambiare passo
Immagine news Serie B n.5 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.6 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, Lopez: “Vittoria dedicata al presidente. I ragazzi straordinari nonostante l’emergenza”
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Marchionni su Okaka: "Entra bene, cresce ogni giorno. Peccato non abbia segnato"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Pasini durissimo: "L’Ospitaletto ci ha insegnato come si gioca in Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Pineto, Tisci: "Classifica meritata, prestazione importante. Non ero preoccupato"
Immagine news Serie C n.5 Novara, Zanchetta: "Risultato importante, ora servono mentalità e continuità"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Grande rimonta e primo posto meritato. Gli attaccanti segneranno presto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma F, Rossettini esulta dopo il derby: "Era fondamentale riprendere il nostro cammino"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Bergamaschi: "Abbiamo dominato, peccato aver segnato solo un gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Goldoni: "Siamo arrabbiate, possiamo fare meglio. Ci manca coraggio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma F., Di Guglielmo: “Vittoria fondamentale. Il gol nel derby emozione che non si può spiegare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Juventus torna a correre: Vansgaard-Girelli, 2-0 al Genoa
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?