Serie C, sorridono Lecco, AlbinoLeffe e Livorno. Il Vicenza continua a scappare
La domenica della 14ª giornata di Serie C regala punti pesanti e verdetti importanti nei tre gironi. Nel Girone A, spicca il pari a reti bianche tra Ospitaletto e Union Brescia, risultato che costa caro alle Rondinelle, ora scivolate al terzo posto. Torna invece al successo l’AlbinoLeffe, che supera 3-1 la Virtus Verona grazie alle firme di Potop, Astrologo e Mandelli. Vittoria fondamentale anche per il Novara, che espugna il campo dell’Alcione Milano con il gol di Basso. Colpo del Lecco, che batte 1-0 la Pro Patria con Furrer e si conferma seconda forza del campionato. Successo di misura anche per il Vicenza, sempre più capolista, che regola 1-0 il Renate con il lampo di Cuomo.
Nel Girone B, il match clou del giorno è Livorno-Ravenna, chiuso sull’1-1: Gentile illude i padroni di casa, poi Spini ristabilisce la parità. Il Pontedera vince il derby toscano contro la Pianese (2-0) e respira in classifica.
Nel Girone C, giornata ricchissima: il Benevento domina 3-0 il Monopoli e resta nelle zone altissime. La Salernitana, allo scadere, espugna Altamura (2-1) consolidando la vetta. Successo prezioso per il Giugliano, mentre il Potenza supera 2-1 il Trapani, aggravando la classifica dei siciliani, già penalizzati.
SERIE C, 14ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 15 novembre
Cittadella - Arzignano 1-0
17’ Cecchetto
Lumezzane - Pro Vercelli 3-1
34’ Diodato (L), 44’ Sow (PV), 73’ Ferro (L), 92’ Rocca (L)
Triestina - Trento 1-1
12’ Gunduz (TRI), Delmomnte 92’ (TRE)
Domenica 16 novembre
Ospitaletto - Brescia 0-0
AlbinoLeffe - Virtus Verona 3-1
29' Potop (A), 34' Astrologo (A), 71' Mandelli (A), 78' Mancini (V)
Alcione Milano - Novara 0-1
71' Basso
Lecco-Pro Patria 1-0
13' Furrer
Vicenza-Renate 1-0
10' Cuomo
Lunedì 17 novembre
20:30 – Pergolettese - Giana Erminio
Dolomiti Bellunesi-Inter U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 18.30
Classifica: Vicenza 38*, Lecco 30*. Union Brescia 28*, Alcione Milano 24*, Cittadella 24*, Inter U23 22, Trento 20*, Pro Vercelli 19*, Novara 18*, Renate 17*, AlbinoLeffe 16*, Ospitaletto 14*, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, Lumezzane 13*, Virtus Verona 11*, Pro Patria 8*, Triestina -9*
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Venerdì 14 novembre
Arezzo – Bra 2-1
9’ rig. Pattarello (A), 57’ Cianci (A), 65’ Baldini (B)
Forlì – Campobasso 2-3
28’ rig. Petrelli (F), 45’ Franzolini (F), 52’ Brunet (C), 72’ Padula (C), 80’ Leonetti (C)
Sabato 15 novembre
Pineto - Carpi 1-0
17’ Bruzzaniti
Rimini - Ascoli 0-2
35’ Damiani, 39’ Gori
Torres - Perugia 1-1
41’ Starita (T), 55’ aut. Brendan (P)
Vis Pesaro - Guidonia 2-1
29' Esempio (G), 52' Stabile (V), 61' Di Paola (V)
Sambenedettese - Ternana 0-0
Domenica 16 novembre
Livorno - Ravenna 1-1
23' Gentile (L), 82' Spini (R)
Pontedera-Pianese 2-0
40' Faggi
Gubbio-Juventus Next Gen rinviata a mercoledì 26 novembre alle 15.00
Classifica: Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Carpi 21, Ternana 21, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Campobasso 20, Gubbio 18, Pianese 17, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -4
* una partita in men
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Sabato 15 novembre
Casarano - Catania 1-0
9’ Cajazzo
Crotone - Sorrento 3-1
12’ Gomez (C), 30’ Maggio (C), 52’ Sabbatani (S), 71’ Piovanello (C)
Latina – Cosenza 0-1
4’ Mazzocchi
Picerno - Siracusa 1-2
43’ Ba (S), 46’ Bianchi (P), 55’ Guadagni (S)
Domenica 16 novembre
Benevento - Monopoli 3-0
9' Lamesta, 28' Ricci, 51' Prisco
Altamura - Salernitana 1-2
11' Rosafio (TA), 53' Liguori (S), 90+4' Golemic (S)
Giugliano - Audace Cerignola 0-1
51' Parlato
Potenza - Trapani 2-1
21' Anatriello (P), 72' De Marco (P), 90' Gandolfo (T)
Lunedì 17 novembre
20:30 – Foggia - Cavese
Casertana-Atalanta U23 rinviata a mercoledì 3 dicembre alle 17.30
Classifica: Salernitana 30*, Benevento 29*, Catania 28*, Cosenza 26*, Monopoli 22*, Casarano 21*, Crotone 21*, Casertana 19, Audace Cerignola 18*, Atalanta U23 17, Trapani 17, Potenza 16, Team Altamura 15*, Cavese 15, Giugliano 15*, Latina 14*, Sorrento 13*, Siracusa 12*, Picerno 10*, Foggia 10,
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
* una gara in più
