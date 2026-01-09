TMW La Virtus Entella prova a stringere per Cuppone. C'è l'offerta per l'Audace Cerignola

La Virtus Entella è al lavoro per stringere con l'Audace Cerignola per l'arrivo dell'attaccante Luigi Cuppone, considerato dal club pugliese un punto fermo visti anche i cinque gol in 17 presenze in questo campionato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club ligure è determinato a chiudere per il classe '97 e vorrebbe anticipare i tempi per superare la concorrenza. La società di Chiavari ha presentato un'offerta ufficiale al club pugliese e sta trattando per trovare l'intesa con la fumata bianca che sembra essere vicina.

Sul tavolo c'è anche un'offerta dell'Union Brescia che tiene il giocatore in caldo qualora non dovesse riuscire a chiudere con l'Avellino per l'obiettivo numero uno di questo mercato: ovvero l'argentino Facundo Lescano. Ma in questo momento i liguri sembrano aver messo la freccia per l'attaccante.