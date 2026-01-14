Ufficiale
Si chiude l'avventura di Fantoni al Vicenza. Passa a titolo definitivo al Team Altamura
TUTTO mercato WEB
Si chiude l'avventura di Nicholas Fantoni al Vicenza, con i veneti che hanno ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del classe 2002 al Team Altamura, compagine del Girone C di Serie C.
Questa, la nota diffusa dai biancorossi:
"La società L.R. Vicenza comunica di aver definito con il Team Altamura la cessione a titolo definitivo del difensore classe 2002 Nicholas Fantoni.
A Nicholas i migliori auguri per questa nuova esperienza".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile