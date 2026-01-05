Goggia e l’incontro che le ha cambiato la carriera: “Baggio mi ha insegnato a uscire dal buio”

Non solo preparazione fisica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Per Sofia Goggia, il vero salto di qualità è passato soprattutto dalla testa. In un’intervista rilasciata a Corriere.it, la campionessa azzurra ha raccontato uno dei momenti più delicati della sua carriera, segnato da infortuni, fatica e smarrimento, e l’incontro che le ha permesso di ritrovare equilibrio e lucidità: quello con Roberto Baggio.

La sciatrice bergamasca ha spiegato di aver attraversato una fase “molto buia”, nella quale sentiva il bisogno di confrontarsi con qualcuno che avesse vissuto sulla propria pelle un percorso simile. La scelta è ricaduta proprio sul Divin Codino, simbolo di resilienza e rinascita dopo una carriera costellata di problemi fisici.

“Gli chiesi di incontrarlo perché sapevo quanto fosse stato martoriato dagli infortuni”, ha raccontato Goggia a Corriere.it. “Avevo bisogno di capire le sue motivazioni interiori per riuscire a ripartire”. Un faccia a faccia avvenuto nella casa di Baggio, trasformato in una lunga conversazione che ha lasciato un segno profondo.

Determinante, in particolare, una frase che Goggia porta ancora con sé: “Decidi per te stessa, il resto sono solo grandi seghe mentali”.

Un passaggio chiave che oggi Goggia riconosce come uno dei punti di svolta della sua carriera, alla vigilia di un nuovo appuntamento storico come Milano-Cortina 2026. Perché, come lei stessa ha ribadito, la vera gara non è solo quella che si corre in pista, ma soprattutto quella che si vince dentro di sé.