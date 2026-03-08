Vicenza a un passo dalla Serie B: promozione possibile già nel prossimo weekend
È questione di ore, o quasi. Il Vicenza si trova a 31 giornate di campionato con 75 punti in classifica, a +18 sull'Union Brescia seconda classificata, e la promozione aritmetica in Serie B può diventare realtà già nel prossimo weekend.
La matematica è semplice quanto spietata per le inseguitrici: se nel turno del prossimo weekend il Vicenza dovesse vincere e l'Union Brescia non fare altrettanto, basterebbero anche solo un pareggio o una sconfitta dei bresciani, i biancorossi sarebbero promossi con sei giornate di anticipo sulla fine del campionato. Uguale scenario in caso di pareggio del Vicenza accompagnato da una sconfitta della Union Brescia.
Il prossimo impegno per i veneti, quello che potrebbe rivelarsi decisivo, è la gara al 'Menti' contro l'Inter U23 allenata da Stefano Vecchi che nelle ultime due stagioni ha guidato proprio il Lanerossi. Gli incroci del destino.
Il distacco accumulato nel corso della stagione racconta da solo la storia di un dominio pressoché assoluto sul girone: 23 vittorie, 6 pareggi e appena 2 sconfitte, con 54 gol segnati e soli 19 subiti.
Un cammino straordinario, quello del Vicenza, che potrebbe coronarsi con il ritorno nel campionato cadetto davanti ai propri tifosi.