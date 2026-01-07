Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Vicenza, Zamuner: “Entrate solo con le uscite. Rinnovo per Talarico, valutazioni su Stuckler”

Vicenza, Zamuner: “Entrate solo con le uscite. Rinnovo per Talarico, valutazioni su Stuckler”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 15:04Serie C
Luca Bargellini

Conferenza stampa in casa Vicenza con protagonista il direttore sportivo del club veneto, Giorgio Zamuner. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni riportato da TrivenetoGoal:

“Aggiornamenti sul mercato? Ci tengo a dire che siamo molto contenti del gruppo e vorremmo principalmente dare l’opportunità a Fantoni e Cester di fare minutaggio ma comunque li ringrazio per essersi sempre allenati al 100% e ciò ha permesso di fare punti. Nel momento in cui riuscissimo a fare questo li sostituiremmo con un centrale e un quinto di sinistra. Stiamo ragionando su tutti i nomi usciti, non ce n’è uno più avanti e uno più indietro.

Entrate solo a fronte di uscite? L’ideale sarebbe che uscissero i due perché numericamente siamo in tanti, quando il mister fa le prove ne abbiamo due fuori, per cui ci piacerebbe fare entrate contemporaneamente alle uscite. Per il vice Costa vorremmo un quinto a sinistra per averne uno di ruolo. Qualche offerta per i nostri? No perché penso che sappiano che non li muoveremmo e anche i nostri calciatori dubito che vogliano andare via. Comunque se chiedessero per i nostri rispediremmo le offerte al mittente. Se non avessimo la necessità di mandare a giocare i due citati probabilmente non faremmo nulla.

Incontri con la Cremonese per Stuckler? Credo sia prematuro, dovrebbe esserci la certezza della nostra promozione e della loro salvezza, se così fosse è probabile che un tentativo per tenerlo lo faremmo.

Rinnovi? L’unico in scadenza è Talarico e gli verrà sicuramente proposto il rinnovo perché vogliamo tenerlo sia in caso di B che di C.

Giocatori per il futuro? Vorremmo trovare un centrale futuribile così come uno di sinistra”.

Articoli correlati
Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice... Vicenza, Zamuner sul mercato: "In entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa"
Vicenza, Zamuner sul mercato: "Non dobbiamo fare tantissime cose. Cerchiamo un vice... Vicenza, Zamuner sul mercato: "Non dobbiamo fare tantissime cose. Cerchiamo un vice Costa"
Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano... Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"
Altre notizie Serie C
Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Giuliano Alma UfficialeSiracusa, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Giuliano Alma
Team Altamura, colpo fra i pali. Accordo di 18 mesi con Fabrizio Alastra TMWTeam Altamura, colpo fra i pali. Accordo di 18 mesi con Fabrizio Alastra
Potenza, risoluzione consensuale del contratto con il difensore Giacomo Sciacca UfficialePotenza, risoluzione consensuale del contratto con il difensore Giacomo Sciacca
Sambenedettese, in prova il difensore tedesco Mrozek. Occhi su Lonardo e Cioffi Sambenedettese, in prova il difensore tedesco Mrozek. Occhi su Lonardo e Cioffi
Nepi: "Bello tornare a Perugia dopo 13 anni. Ho trovato grande entusiasmo" Nepi: "Bello tornare a Perugia dopo 13 anni. Ho trovato grande entusiasmo"
Vicenza, Zamuner: “Entrate solo con le uscite. Rinnovo per Talarico, valutazioni... Vicenza, Zamuner: “Entrate solo con le uscite. Rinnovo per Talarico, valutazioni su Stuckler”
Giana Erminio, dall'Alcione arriva Samele. Contratto fino a giugno 2027 con opzione... UfficialeGiana Erminio, dall'Alcione arriva Samele. Contratto fino a giugno 2027 con opzione
Figuraccia europea di Antonini nel basket. Deve iniziare a tremare anche il Trapani?... Figuraccia europea di Antonini nel basket. Deve iniziare a tremare anche il Trapani?
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Serie A, 19ª giornata LIVE: torna la coppia Pulisic-Leao. Lautaro certezza Inter
3 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
4 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida Lautaro. Mkhitaryan titolare
5 Bologna-Atalanta, le probabili formazioni: possibile chance per Dallinga. Kolasinac da valutare
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, scelto il sostituto di Guendouzi: trattativa con l'Ajax per Taylor. I dettagli
Immagine top news n.1 Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte
Immagine top news n.2 Lucumí non vuole rinnovare con il Bologna: per gennaio ci pensa il Manchester City
Immagine top news n.3 A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Immagine top news n.4 Pazza idea di mercato sulla Roma-Napoli: Lucca in giallorosso e Dovbyk in azzurro
Immagine top news n.5 Un'altra idea dall'Argentina per il Bologna: è Valentino Acuna del Newell's
Immagine top news n.6 Attenzione attenzione! Clamoroso in casa Milan: ci siamo per il rinnovo di Maignan?
Immagine top news n.7 Gasperini non parla e oggi vede i Friedkin: tutto sul summit con la proprietà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il peggior club al Mondo dove lavorare per un grande (o mediocre) allenatore
Immagine news podcast n.2 Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma
Immagine news podcast n.3 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.4 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maifredi: "Roma, recupera Dovbyk e Ferguson. E sulla Juve e Spalletti..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Roma, Raspadori può far bene. Juve, giusto puntare su David"
Immagine news Altre Notizie n.3 Mussa: "De Bruyne, giusto che il Napoli pensi a un possibile addio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, ripresa immediata alla Continassa: Kelly e Conceiçao lavorano ancora a parte
Immagine news Serie A n.2 Colantuono: "La Juve inizia ad assomigliare alla prima Roma di Spalletti"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, identica offerta del West Ham per Bento, le cifre. Lui preferisce l'Italia
Immagine news Serie A n.4 Milan, Allegri coccola Modric: "Vanno sottolineati la passione, l'amore e l'umiltà"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Massara accelera per Raspadori: oggi incontrerà i suoi agenti a Milano
Immagine news Serie A n.6 Roma, Massara aveva preso Fullkrug: no di Gasp. Il retroscena che ha fatto infuriare il tecnico
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Daishawn Redan
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Buso verso l’addio: Reggiana e Mantova si sfidano per l’esterno giallorosso
Immagine news Serie B n.3 Bari, Cistana si presenta: "Arrivo con spirito di rivalsa. Pronto per la Carrarese"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, depositato in Lega il contratto del brasiliano Lucas Pasquoto
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Chiabotto rientra dal prestito al Bra. Andrà in prestito al Treviso
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, il fortino Menti per battere il Pescara. In arrivo Kevin Zeroli dal Milan
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Siracusa, risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Giuliano Alma
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, colpo fra i pali. Accordo di 18 mesi con Fabrizio Alastra
Immagine news Serie C n.3 Potenza, risoluzione consensuale del contratto con il difensore Giacomo Sciacca
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, in prova il difensore tedesco Mrozek. Occhi su Lonardo e Cioffi
Immagine news Serie C n.5 Nepi: "Bello tornare a Perugia dopo 13 anni. Ho trovato grande entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Zamuner: “Entrate solo con le uscite. Rinnovo per Talarico, valutazioni su Stuckler”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Fiorentina, sfida ad alta tensione all'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Inter, Chivu torna a Parma per difendere la vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 È la settimana di Juventus-Roma: domenica 11 gennaio la finale di Supercoppa Women
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Inter Women dilaga in amichevole nel ritiro a Malta: 12 reti all'Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Inter Women in ritiro a Malta. Oggi alle 19:00 amichevole contro l’Hibernians
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, per la fascia sinistra ecco il rinforzo. Contratto fino al 2027 per Kainulainen
Immagine news Calcio femminile n.5 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.6 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)