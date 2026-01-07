Vicenza, Zamuner: “Entrate solo con le uscite. Rinnovo per Talarico, valutazioni su Stuckler”

Conferenza stampa in casa Vicenza con protagonista il direttore sportivo del club veneto, Giorgio Zamuner. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni riportato da TrivenetoGoal:

“Aggiornamenti sul mercato? Ci tengo a dire che siamo molto contenti del gruppo e vorremmo principalmente dare l’opportunità a Fantoni e Cester di fare minutaggio ma comunque li ringrazio per essersi sempre allenati al 100% e ciò ha permesso di fare punti. Nel momento in cui riuscissimo a fare questo li sostituiremmo con un centrale e un quinto di sinistra. Stiamo ragionando su tutti i nomi usciti, non ce n’è uno più avanti e uno più indietro.

Entrate solo a fronte di uscite? L’ideale sarebbe che uscissero i due perché numericamente siamo in tanti, quando il mister fa le prove ne abbiamo due fuori, per cui ci piacerebbe fare entrate contemporaneamente alle uscite. Per il vice Costa vorremmo un quinto a sinistra per averne uno di ruolo. Qualche offerta per i nostri? No perché penso che sappiano che non li muoveremmo e anche i nostri calciatori dubito che vogliano andare via. Comunque se chiedessero per i nostri rispediremmo le offerte al mittente. Se non avessimo la necessità di mandare a giocare i due citati probabilmente non faremmo nulla.

Incontri con la Cremonese per Stuckler? Credo sia prematuro, dovrebbe esserci la certezza della nostra promozione e della loro salvezza, se così fosse è probabile che un tentativo per tenerlo lo faremmo.

Rinnovi? L’unico in scadenza è Talarico e gli verrà sicuramente proposto il rinnovo perché vogliamo tenerlo sia in caso di B che di C.

Giocatori per il futuro? Vorremmo trovare un centrale futuribile così come uno di sinistra”.