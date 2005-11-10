Vis Pesaro, Stabile può tornare a gennaio: avviati i dialoghi con la Sambenedettese

La Vis Pesaro pensa a un ritorno di Davide Pio Stabile. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il club pesarese ha infatti già avviato i dialoghi con la Virtus Entella per riportare l’attaccante, oggi in prestito alla Sambenedettese, a Pesaro nel prossimo mercato di gennaio.

Le sette reti in sei mesi con i vissini

Stabile aveva lasciato la Vis Pesaro lo scorso gennaio, dopo aver messo a segno sette reti in sei mesi. L’addio era arrivato il 31 gennaio, ultimo giorno del mercato di riparazione, con destinazione Virtus Entella in Serie B. Adesso le strade dell’attaccante e dei vissini potrebbero quindi incrociarsi di nuovo.

Stabile ancora a secco con la Samb

Con la Sambenedettese, invece, Stabile è ancora a secco: finora non ha trovato la via della rete con la maglia rossoblù. Il club attraversa da tempo un periodo di difficoltà sportiva, come ammesso dalla stessa famiglia Massi, proprietaria della società, in un recente comunicato.