Udinese-Torino 2-0, Kabasele fissa l'obiettivo: "Vogliamo arrivare ai 50 punti"

Il difensore dell'Udinese, Christian Kabasele, ha commentato il successo dei friulani contro il Torino per 2-0. Ecco le sue parole rilasciate al canale ufficiale del club:

"È stata una bella vittoria, soprattutto con la ricorrenza del Terremoto era importante dare tutto per il Friuli. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, spero che i tifosi siano tutti contenti di come ci siamo comportati in campo.

Siamo più vicini ai cinquanta punti, che ora sono l'obiettivo minimo. Restano ancora nove punti in palio e vogliamo provare a finire più in alto possibile.

Sono molto contento per Ehizibue, è un ragazzo d'oro, ha sofferto per i fischi durante questa stagione e oggi ha avuto un coro tutto per lui, mi fa tanto piacere. Spero abbia la possibilità di segnare ancora in queste ultime partite".