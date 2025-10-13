Coppa Italia Serie D, stabilito il programma dei Sedicesimi di Finale: ecco date e orari

Archiviati i Trentaduesimi di Finale, la Coppa Italia Serie D è giunta ai Sedicesimi di Finale, che si giocheranno mercoledì 22 ottobre alle ore 15:00, come ha fatto sapere la LND in una nota ufficiale, nella quale viene anche specificato che è già stato effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento di sei partite in virtù dei risultati maturati nel turno precedente. I match in questione sono Correggese-Prato, Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico Ascoli, Notaresco-Albalonga, Città di Fasano-Savoia e Mestre-Brian Lignano, per altro posticipata al 29 ottobre per la concomitanza del recupero di campionato del Mestre contro il Vigasio.

Ricordiamo però che proprio il 29 ottobre si giocherà anche l’ultima sfida dello step precedente, quella tra Milan Futuro e Varesina, rinviata la scorsa settimana per impegni della Nazionale di alcuni giocatori rossoneri.

Di seguito il programma del turno:

COPPA ITALIA SERIE D - SEDICESIMI DI FINALE

Mercoledì 22 ottobre, ore 15.00

Novaromentin-Asti

Pistoiese-Vado

Correggese-Prato

Pavia-Piacenza

Club Milano-Nuova Sondrio

Rovato Vertovese-Este

Valmontone-Orvietana

Ancona-Atletico Ascoli

Notaresco-Albalonga

Unipomezia-Trastevere

Città di Fasano-Savoia

Francavilla-Martina

Reggina-Nocerina

Sancataldese-Castrumfavara

Mercoledì 29 ottobre, ore 14.30

Mestre-Brian Lignano

Data da destinarsi

Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina