Coppa Italia Serie D. In attesa del Milan Futuro, ecco le squadre ai Sedicesimi di Finale
Con la giornata di mercoledì 8 ottobre, in attesi che si torni in campo per il campionato, la Serie D ha quasi mandato in archivio i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia di categoria, con una sola partita che deve ancora giocarsi: il match tra Milan Futuro e Varesina è stato rinviato al 29 ottobre (con fischio di inizio alle ore 14.30), per gli impegni in nazionale di alcuni tesserati rossoneri. A ogni modo, per la maggiore, il quadro del successivo turno è già stato delineato, e andremo ora a osservarlo.
Di seguito, il programma completo, con in neretto le formazioni qualificate al turno successivo:
COPPA ITALIA SERIE D-TRENTADUESIMI DI FINALE
Già giocate
Gara 1: Asti-Chisola 2-0
Gara 2: Ligorna-Novaromentin 2-3 (d.c.r.)
Gara 3: Vado-Sestri Levante 3-0
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese 1-3
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi 2-1
Gara 6: Correggese-Imolese 5-3 (d.c.r.)
Gara 7: Piacenza-Progresso 2-1
Gara 8: Pavia-Sant’Angelo 2-0
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno 9-8 (d.c.r.)
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano 3-5 (d.c.r.)
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo 0-1
Gara 13: Chievo Verona-Rovato Vertovese 0-1
Gara 14: Este-Vigasio 1-2
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano 4-1 (d.c.r.)
Gara 16: Luparense-Mestre 7-8 (d.c.r.)
Gara 17: Orvietana-Siena 2-0
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone 0-1
Gara 19: Forsempronese-Ancona 3-4 (d.c.r.)
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli 0-2
Gara 21: Notaresco-Termoli 2-0
Gara 22: Albalonga-L’Aquila 2-1
Gara 23: Grosseto-Unipomezia 0-1
Gara 24: Trastevere-Budoni 2-0
Gara 25: Savoia-Paganese 2-1
Gara 26: Città di Fasano-Gravina 3-0
Gara 27: Martina-Sarnese 3-1
Gara 28: Ferrandina-FC Francavilla 2-3
Gara 29: Nocerina-Gelbison 4-2
Gara 30: Sambiase-Reggina 0-1
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus 3-1
Gara 32: Enna-Sancataldese 0-2
Mercoledì 29 ottobre
Ore 14:30
Gara 11: Milan Futuro-Varesina
