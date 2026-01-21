Ufficiale Il Nola piazza un colpo per l'attacco: Galano sarà a disposizione di mister Giampà

Chiusa l’esperienza con la maglia del Real Normanna, dove era arrivato in estate dopo la parentesi con il Polimnia in Eccellenza, con cui ha messo a segno una rete in 12 presenze per l’attaccante Cristian Galano ci sarà una nuova avventura in Serie D. L’ex di Bari e Pescara ha infatti firmato fino a fine stagione con il Nola. Questo il comunicato dei campani:

"L’FC Nola 1925 mette a segno un altro importante colpo in questo calciomercato invernale. Alla corte di mister Giampà arriva Cristian Galano, lo staff dirigenziale della società guidata da patron Langella porta a Nola un centrocampista con quasi 400 presenze tra i professionisti. Funambolo, fantasista, mancino delicato, Cristian Galano arriva a Nola dopo l’esperienza nella prima parte di stagione in Serie D con la Real Normanna.

Classe 1991, il suo curriculum parla da solo: 397 presenze tra B e C con 92 gol e 32 assist. Nella sua lunga esperienza ha indossato le casacche di Gubbio, Bari, Parma, Brindisi, Vicenza, Foggia, Pescara, Polimnia. Un innesto di caratura elevata per completare un comparto secondo le indicazioni del mister e che sicuramente offrirà al progetto del Nola un contributo di rilievo".