Primo contratto da professionista per Faccioli: giocherà nel Milan Futuro
Pietro Faccioli, giovane portiere classe 2009, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan. Di seguito la nota del club rossonero:
"AC Milan comunica che Pietro Faccioli ha firmato il suo primo contratto da professionista.
Il portiere, classe 2009 e da cinque stagioni in rossonero, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".
