Fasano, scontro totale con Vono: il richiamo della Kings League porta alla risoluzione

Il calcio tradizionale e le nuove frontiere dell'intrattenimento entrano in rotta di collisione in Serie D. Il caso scoppiato in casa US Città di Fasano è l’emblema di un equilibrio sempre più precario: al centro della contesa c'è Riccardo Vono, il cui futuro in biancazzurro appare ormai segnato.

La rottura, netta e improvvisa, nasce dalla volontà del calciatore di partecipare alla Kings League. Una scelta che si è scontrata con il muro eretto dalla società pugliese: il presidente Ivan Ghilardi e il direttore sportivo Antonio Montanaro avevano infatti imposto il divieto assoluto di prendere parte alla competizione di Gerard Piqué, esigendo la massima concentrazione sugli obiettivi stagionali del club.

Se da una parte Vincenzo Corvino, altro giocatore del club finito nel mirino della Kings League, ha accettato le direttive societarie, Vono avrebbe espresso la chiara intenzione di privilegiare la vetrina mediatica rispetto agli impegni ufficiali con il Fasano. Di fronte a questa presa di posizione, la dirigenza non ha esitato: secondo quanto riportato da Antenna Sud, infatti, i contatti per la risoluzione del contratto sono già stati avviati.

L'episodio apre un dibattito profondo nel mondo dei dilettanti e non solo: il fascino "alternativo" e globale della Kings League sta diventando un concorrente reale per i club di categoria, costringendo le società a scelte drastiche per tutelare l'integrità dei propri campionati. Per Vono e il Fasano, il sipario è ormai pronto a calare.