La D pronta per il primo trofeo dell'anno. Coppa Italia, la sfida decisiva tra Ancona e Pistoiese

Archiviata la questione legata al pasticcio della finale voluta in gara unica ma poi disposta su andata e ritorno, e dopo le fatiche della 26ª giornata di campionato, la Serie D torna quest'oggi in campo, con la finale di ritorno della Coppa Italia di categoria, che vede Pistoiese e Ancona darsi battaglia per alzare il primo trofeo stagionale; l'appuntamento per stasera, allo stadio 'Del Conero', è fissato alle ore 20:00. Si parte dalla netta vittoria dei toscani maturata nella gara di andata, vinta 2-0.

La strada per la compagine marchigiana, che per altro è alla quinta finale di Coppa in cinque categorie diverse, è in salita, serviranno almeno due gol di scarto per portare la gara ai calci di rigore in caso di parità nel computo totale delle reti (non sono previsti i tempi supplementari). Il pubblico di casa, però, proverà a spingere la squadra, che attende oltre 7000 spettatori per un evento storico che sarà anche trasmesso gratuitamente in diretta streaming sia su Vivo Azzurro Tv che sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.

A dirigere l’incontro, sarà il sig. Michele Buzzone della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Paolo Camillo di Roma 1 e Riccardo di San Donà di Piave; IV Ufficiale, il sig. Matteo Cavacini della sezione di Lanciano.