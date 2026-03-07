La Pistoiese vince la Coppa Italia Serie D: battuto l'Ancona anche all'andata, è trionfo
TUTTO mercato WEB
La Pistoiese vince la Coppa Italia di Serie D. Dopo la vittoria dell’andata per 2-0, i toscani battono l’Ancona anche al Del Conero e possono così ufficialmente alzare la coppa. Lo 0-0 resiste quasi per tutta la partita che si sblocca solo al 90’: pallone in avanti della Pistoiese, Pinzauti è il più lesto di tutti a insaccarla in rete.
Va dunque in archivio il primo obiettivo stagionale per le due formazioni, che restano comunque entrambe in corsa per la promozione in Serie C nei rispettivi gironi di campionato. Oggi il trionfo della Pistoiese in uno stadio comunque gremito: al Del Conero presenti oltre 7.000 spettatori.
Articoli correlati
Altre notizie Serie D
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Juventus, Spalletti: "Perin titolare per qualche partita, non volevo mettere in tensione lui e Di Gregorio"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"