TMW San Marino, ancora guai: giocatori sfrattati dagli appartamenti. Ed è caos nello staff tecnico

Non sembra trovare fine il caos che stanno vivendo i calciatori del San Marino, situazione sulla quale avevamo fatto luce settimane fa, dopo che la squadra era stata costretta - tra le altre cose - ad affrontare ben due trasferte con i propri mezzi di trasporto a seguito delle varie inadempienze del club. In queste ultime ore, nuovi aggiornamenti, e chiaramente non positivi, perché la sfida di domenica contro il Giulianova lasciava davvero molte incognite. Che probabilmente permangono, visto che la squadra dovrà affrontare la settimana...con lo staff tecnico dimezzato.

Ma andiamo con ordine. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al momento il tecnico è ancora Oberdan Biagioni, richiamato dopo le dimissioni di Corrado Ingenito, che aveva a sua volta sostituito Andrea Malgrati, ma per non ci sono certezze sul futuro e sulla sua permanenza. Certa è invece l'assenza di preparatore dei portieri e preparatore atletico, oltre che del fisioterapista, e la mancanza di stipendi a queste figure professionali non sta certo aiutando il lavoro.

A tutto ciò, si aggiunge un altro problema: tra le varie inadempienze della società - non reperibile in nessuna delle figure dirigenziali - ci sono quelle legate agli appartamenti dati dallo stesso club ad alcuni calciatori. Il San Marino non avrebbe pagato gli affitti spettanti ai proprietari, portando gli stessi ragazzi allo sfratto.

Difficile dire cosa accadrà nelle prossime ore, e ancora più difficile è capire come la squadra - o quel che rimane di essa - potrà proseguire in una situazione che non ha più nemmeno un referente.