Coppa Italia Serie D, la finale: Ancona cerca l'impresa, la Pistoiese difende il vantaggio

La Coppa Italia di Serie D è pronta a consegnare il suo verdetto. Questa sera, alle ore 20, il "Del Conero" di Ancona ospiterà il ritorno della finale, un appuntamento che si preannuncia rovente dentro e fuori dal campo.

La situazione

L'andata ha sorriso alla Pistoiese, capace di imporsi per 2-0 grazie alle reti di Rizq e Russo. La formazione toscana arriva quindi al match di ritorno con un vantaggio rassicurante da gestire, mentre l'Ancona è chiamata a una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e sollevare il trofeo davanti al proprio pubblico.

Due squadre ancora in corsa su tutti i fronti

La sfida aggiunge ulteriore pepe a una stagione già ricchissima per entrambe le protagoniste: Ancona e Pistoiese stanno infatti lottando anche per la promozione diretta in Serie C nei rispettivi gironi di campionato. Un doppio obiettivo che testimonia la qualità e l'ambizione delle due società, tra le più blasonate dell'intero panorama dilettantistico nazionale.

Una serata da Serie C

Il "Del Conero" si prepara ad accogliere oltre 7.000 spettatori, una cornice di pubblico straordinaria per la categoria.

Fischio d'inizio alle ore 20: Ancona o Pistoiese, una sola alzerà la coppa.