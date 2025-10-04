Ufficiale Pistoiese, c'è un addio in attacco. Simeri risolve il contratto con la formazione toscana

La Pistoiese aveva da subito confermato la sua permanenza in orange, e non era intenzionata a fare diversamente, ma situazioni personali hanno portato Simone Simeri a chiedere la risoluzione del contratto che lo legava alla formazione toscana. E così, nella giornata di ieri, è arrivato l'addio tra l'esperto calciatore 1993 e il club. Tutto spiegato in una nota rilasciata dallo stesso:

"La Società FC Pistoiese rende nota la risoluzione contrattuale di Simone Simeri. Il Club, salutando l’attaccante classe 1993, intende augurargli il meglio per il futuro professionale".

Hanno fatto poi seguito anche le parole del Direttore Sportivo della Pistoiese Massimo Taibi, che, sempre ai canali ufficiali del club, ha dichiarato: "Intendo ringraziare Simone per l’impegno dimostrato in questi mesi assieme a noi, augurandogli un in bocca al lupo per il futuro. Il calciatore ha espresso la volontà di avvicinarsi a casa, e la Società ha accolto la sua richiesta, comprendendone le motivazioni e ringraziandolo per quanto fatto con la maglia arancione. L’uscita di Simeri, comunque, non muta la competitività del gruppo, che resta concentrato sulla partita di domenica e fortemente motivato a conquistare la vittoria davanti ai propri tifosi".