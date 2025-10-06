Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Athletic Palermo, Cottone: "Salvezza tranquilla, per poter costruire qualcosa di grande"

Oggi alle 16:04Serie D
di Claudia Marrone
fonte Dall'inviato, Alessio Alaimo

Come ogni anno, si sta tenendo in questi giorni il Palermo Football Meeting, presso la splendida cornice della Braciera in Villa: l'evento è nuovamente organizzato da Conference403 con il patrocinio ARS e del comune di Palermo.

Tra gli ospiti di questa edizione, il vice presidente Athletic Palermo Antonio Cottone, che ha fatto il punto sulla formazione siciliana, ora al primo anno in Serie D: "Non abbiamo velleità sul breve termine, a noi interessa costruire, cementare quello che stiamo facendo, consolidare ancora di più quello che ci eravamo prefissati lo scorso anno. Volevamo vincere e abbiamo vinto, quest'anno auspichiamo una salvezza serena che non fa altro che gettare le basi non solo per il campo ma anche per tanti altri progetti che stiamo strutturando: il campo di Capaci, il settore giovanile, il coach lab che è un'idea del nostro direttore Giorgio Perinetti, l'area performance che è stato proposto dal nostro preparatore atletico Marco Nastasi. Tutte cose attraverso le quali vorremmo far avvicinare quanti più ragazzi possibile".

Per cronaca, ricordiamo che la squadra, quando il campionato di Serie D ha mandato in archivio sei giornate, è al nono posto nella classifica del Girone I di quarta serie, con 9 punti finora collezionati.

