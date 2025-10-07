Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Union Clodiense, arrivano le dimissioni del Ds Federico. Lo attende la SPAL in Eccellenza

Oggi alle 09:49Serie D
di Claudia Marrone

Archiviate le scorie della retrocessione in Serie D, e della mancata riammissione in Serie C, l'Union Clodiense era ripartita, e lo aveva fatto confermando mister Bruno Tedino in panchina e tesserando Sandro Federico nel ruolo di Direttore Sportivo: ma solo dopo pochi mesi dal suo arrivo a Chioggia Sottomarina, il direttore ha optato per rassegnare le proprie dimissioni, che sono state accettate dal club. Come si evince dal comunicato che la stessa società ha diramato per ufficializzare il tutto:

"L’Union Clodiense comunica di aver ricevuto le dimissioni di Sandro Federico dalla carica di Direttore Sportivo.
La Società prende atto della decisione e lo ringrazia per la collaborazione prestata durante il periodo di attività".

Dietro alla scelta del dirigente, con alle spalle lunga esperienza nel professionismo, si "nasconde" la nuova ed ennesima chiamata della nuova SPAL (Ferrara Calcio Ars Et Labor), con la proprietà argentina che già in estate aveva messo nel mirino Federico, tanto da costringere il club veneto, addirittura lo scorso 15 luglio, a diramare un comunicato che smentiva ogni possibile coinvolgimento del direttore con la formazione di Ferrara, che attualmente milita nel campionato di Eccellenza dopo il fallimento della società gestita da Joe Tacopina. Si attende solo il comunicato degli estensi in merito.

