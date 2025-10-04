Ufficiale Che Folgore Caratese! Per la difesa arriva Caldirola, mentre in avanti l'estroso Tremolada

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, e ora arriva l'ufficialità del tutto. La Folgore Caratese, formazione del Girone B di Serie D, ha messo a segno un doppio colpo, di estremo spessore: per il reparto avanzato è arrivato Luca Tremolada, rimasto svincolato dopo la risoluzione del contratto con il Modena, mentre per la retroguardia c'è Luca Caldirola, fino allo scorso anno in forza al Monza, in Serie A. Entrambi i giocatori, classe 1991, hanno sottoscritto un accordo annuale con la società lombarda.

Questa, la nota per il trequartista: "La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo fino al 30 giugno 2026 di Luca Tremolada.

Classe 1991, cresce nelle giovanili dell’Inter con la quale viene aggregato in prima squadra a partire dalla stagione 2009-2010, rientra anche in lista Champions con i nerazzurri nell’anno del triplete.

Il suo esordio tra i professionisti avviene dopo il trasferimento al Piacenza nell’estate del 2010. Veste poi le maglie di Pisa, Como, Varese, Reggiana, Arezzo, Virtus Entella, Ternana, Brescia, Pordenone, Cosenza, Ascoli e Modena.

Arrivato alla Folgore Caratese quest’estate per svolgere la preparazione estiva individuale è rimasto colpito dall’ambizione e dal progetto che, adesso, ha deciso di sposare.

𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐚".

Questa, invece, quella per il difensore: "La Folgore Caratese annuncia l’acquisto a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2026, di Luca Caldirola.

Classe 1991, cresce nel settore giovanile dell’Inter, club con cui debutta in prima squadra e conquista, nella stagione 2009-2010, lo storico Triplete nerazzurro, venendo inserito nella lista UEFA Champions League.

Dopo l’esperienza all’Inter, intraprende una carriera internazionale che lo porta a vestire le maglie di Vitesse (Eredivisie), Werder Brema e Darmstadt (Bundesliga), imponendosi anche nel panorama europeo.

In Italia, gioca con Cesena, Brescia, Benevento e Monza, con quest’ultima ottiene la storica promozione in Serie A nel 2022. Vanta, inoltre, numerose presenza nelle Nazionali giovanili azzurre, dalla U17 fino all’U21, di cui è stato anche capitano.

Arrivato alla Folgore Caratese per svolgere la preparazione estiva individuale, dopo i quattro anni al Monza, è rimasto colpito dalla serietà del progetto e dalla visione della società, decidendo ora di abbracciare ufficialmente i colori biancazzurri.

Un innesto di spessore, esperienza e personalità per la retroguardia della squadra, che potrà contare su un giocatore abituato a palcoscenici importanti e pronto a mettere la propria leadership al servizio del gruppo.

Benvenuto Luca".