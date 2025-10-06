Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Strano (direttore sportivo Treviso): "Il progetto è di tornare tra i professionisti"

Strano (direttore sportivo Treviso): "Il progetto è di tornare tra i professionisti"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:19Serie D
di Dimitri Conti
fonte da Palermo, Alessio Alaimo

Pierfrancesco Strano, direttore sportivo del Treviso, ha parlato dal palco del Palermo Football Meeting a la Braciera in Villa, organizzato da Conference403 con patrocinio di ARS e del Comune di Palermo.

Ha detto il dirigente: "Sicuramente è diverso lavorare in prima persona rispetto alla collaborazione con un direttore sportivo. C'è più responsabilità, tensione e pressione ma è quello che cercavo. Ringrazio il presidente per avermi dato l'opportunità di cominciare l'avventura a Treviso, per provare a tornare prima possibile tra i professionisti. Ci stiamo strutturando per un percorso a lungo raggio, non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. Sicuramente è un girone difficile, ogni domenica c'è una battaglia, a marzo vedremo dove saremo. Siamo partiti bene, ma bisogna vedere come si finisce".

Prosegue e conclude Strano, soffermandosi sui giocatori importanti per la categoria che ha portato a Treviso: "Parto da mister Gorini, una scelta voluta. Oltre che una gran bella persona, è uno serio e a lavorarci mi trovo molto bene. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo scelto di cercare giocatori di grande esperienza come Gucher, Fedato, Scotto, Beltrami, Munaretto. Un mix tra chi conosceva bene il girone e chi ha un pedigree diverso, magari nei professionisti. E tanti Under, come imposto dalle regole".

