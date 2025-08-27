Lo Spezia 'muove' Leonardo: passa in prestito in Serie D alla Scafatese
Esperienza in Serie D per il portiere dello Spezia Matteo Michele Leonardo, classe 2007 che si trasferisce in prestito in quarta serie, alla Scafatese, che lo ha annunciato con la seguente nota:
"La Scafatese Calcio 1922 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni del calciatore Matteo Michele Leonardo.
Portiere classe 2007, Leonardo arriva in prestito dallo Spezia, società con cui, la scorsa stagione, ha disputato il campionato di Primavera B".
Ha chiaramente fatto esco anche il comunicato della formazione ligure, che di seguito riportiamo integralmente: "Spezia Calcio rende noto di aver ceduto alla Scafatese Calcio, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del portiere classe 2007, Matteo Michele Leonardo.
Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
