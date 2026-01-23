Pavia, arriva un rinforzo d'esperienza dalla Serie C: torna Ghiringhelli dal Novara
Pavia Calcio 1911 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Ghiringhelli fino al 30 giugno 2026.
Nato il 23 gennaio 1992 a Pavia, difensore centrale e terzino destro di piede destro, Luca cresce all’interno del settore giovanile del Milan. Nel 2011 si trasferisce alla SPAL. Durante la Stagione 2012/13, dopo aver vestito nuovamente la maglia rossonera, approda a Novara, per poi trasferirsi l’anno successivo alla Juve Stabia. Il 26 luglio 2014 Luca arriva a Pavia, vestendo così la maglia azzurra della sua città natale fino al 2016, anno in cui si trasferisce alla Reggiana. Nel 2018 veste la maglia del Cittadella. Durante la Stagione 2021/22 si trasferisce alla Ternana. Dal 2023 al 2025 scende in campo con le maglie di Südtirol, SPAL e Novara.
Durante la sua carriera ha collezionato 173 presenze totali in Serie B e 197 presenze totali in Serie C. Dodici anni dopo Luca Ghiringhelli ritorna a vestire la nostra maglia azzurra e sceglie il numero 6. Bentornato a casa, Luca".