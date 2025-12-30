Ufficiale San Marino, Dipierro nuovo ds: la prima mossa è l'esonero di Malgrati. Panchina a Ingenito

Il Vicepresidente del San Marino Calcio, Avv.to Gino Montella, comunica di aver affidato al sig. Salvatore Dipierro il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra.

Dipierro, dopo una attenta analisi e valutazione, ha quindi deciso di rimuovere, con effetto immediato il mister Andrea Malgrati ed il suo secondo Francesco Nenciarini affidando la squadra al nuovo tecnico Corrado Ingenito.

Ingenito, giovane ed emergente allenatore, guiderà il suo primo allenamento al Calbi già nella mattina di domani 31 dicembre dove giungerà proprio in compagnia del nuovo DS.

L’Avv.to Montella ha poi deciso di affidare al sig. Alessio Ferroni un nuovo ruolo di Direttore Area Tecnica del club, specificando che il Direttore Area Tecnica collaborerà a supporto del nuovo Direttore Sportivo.

Il Presidente Emiliano Montanari, in partenza per un impegnativo tour internazionale che avrà come prima tappa gli Stati Uniti, si è detto soddisfatto di una dirigenza che prende decisioni coraggiose e che sceglie di scegliere invece di far decidere al tempo oppure agli eventi.

“Il progetto del San Marino Calcio è ancora agli inizi, sarà un percorso pieno di sfide che ci porterà a posizioni di vertice grazie ad un nuovo rivoluzionato ed efficientato organigramma – ha affermato il patron dei Titani – A breve verranno nominati nuovi collaboratori in ruoli fondamentali che aiuteranno la società nella pianificazione della sua crescita sia tecnica che professionale verso traguardi non solo sportivi a partire dal centro sportivo E Mont. Ci saranno sorprese Titaniche per i sammarinesi e per tutto il San Marino Calcio”.