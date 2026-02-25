A Sanremo non c'è solo il Festival. Banchini e Karembeu firmano la risalita della Sanremese

Mentre le luci della ribalta sono tutte per il palco dell'Ariston, c'è un'altra melodia che sta facendo sognare la Città dei Fiori: quella della Sanremese. La squadra ligure, che nel girone d'andata sembrava aver perso completamente il ritmo navigando in zona retrocessione con appena 16 punti, ha cambiato spartito. Nel girone di ritorno i biancoazzurri sono diventati la seconda forza del campionato: 19 punti in 8 gare, frutto di un pareggio e sei vittorie, di cui le ultime cinque consecutive. Un vero e proprio "Festival del gol" e della solidità.

A Sanremo non solo il Festival, Banchini guida la Sanremese

A dirigere l'orchestra matuziana c'è Marco Banchini, terzo allenatore stagionale dopo gli esoneri di Davide Moro e Fabio Fossati. Arrivato nella sosta natalizia con una missione quasi impossibile, il tecnico di Vigevano ha saputo riportare armonia in un gruppo sfilacciato. Banchini, che ha nel curriculum la vittoria della Serie D col Como e diverse esperienze in C, racconta attraverso le pagine di Tuttosport di aver accettato la sfida grazie a una telefonata speciale: quella di Christian Karembeu. L'ex stella del Real Madrid, oggi la figura di riferimento della società: "Non posso mai rifiutare una proposta che arriva da una personalità come Karembeu", ammette Banchini, che ha trovato subito feeling anche con il direttore Pierre Issa.

Per rilanciare la squadra, la società ha operato una vera e propria rivoluzione "canora" sul mercato invernale, inserendo nuovi elementi per trovare l'accordo perfetto: dal portiere Licata all'esperienza dell'attaccante Mbakogu, passando per i polmoni di Fofana e Gonzalez.

La filosofia di Banchini è chiara e poco incline ai virtuosismi fini a se stessi: "Il calcio, per me, rimane psicologia e palle ferme". L'obiettivo dichiarato resta la salvezza, ma con questa continuità il sogno di chiudere in bellezza la stagione non suona più come una nota stonata. Iniziando dal prossimo impegno. Quello di domenica contro l'Asti.

L'occasione giusta per tentare di arrivare al sesto successo di fila. Il giorno dopo la finalissima del Festiva della Canzone Italiana.