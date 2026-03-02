Prato, sì all'ampliamento del Lungobisenzio. Arriva il via libera dal Comune

Una buona notizia per i tifosi del Prato, che stanno riempiendo il "Lungobisenzio" nonostante la Serie D e una classifica non certamente esaltante. Il club fa sapere di aver ricevuto dal Comune un riscontro positivo alla richiesta di ampliamento della capienza dell'impianto.

"Dalla nota trasmessa dal Servizio Sport del Comune emerge la disponibilità dell’Amministrazione a proseguire l’iter tecnico-amministrativo, subordinatamente all’adempimento di alcune prescrizioni e integrazioni documentali. La Società conferma la propria piena collaborazione con gli uffici comunali e con tutti gli enti competenti, con l’obiettivo di completare rapidamente le attività richieste e consentire, nel rispetto delle norme di sicurezza, un ampliamento della capienza dell’impianto. L’ampliamento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire alla città di Prato e ai suoi tifosi uno stadio sempre più adeguato alle esigenze sportive e di pubblico, in un’ottica di crescita, sicurezza e valorizzazione del patrimonio sportivo cittadino".

Ricordiamo che nelle scorse settimane, il presidente del club, Asmaa Gacem, ha presentato due proposte: la prima di una ristrutturazione dell'attuale "Lungobisenzio" con la capienza che passerebbe dagli attuali 2mila a 5.500 posti. La seconda proposta, ben più ambiziosa, è quella di un nuovo impianto da 15mila posti.