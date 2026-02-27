Sanremese, Djorkaeff: "4 gol nelle ultime 5 gare: mi sono premiato con un chilo di formaggio"

Oan Djorkaeff, figlio del campione francese ex Inter Yuri, in forza alla Sanremese, parla così del proprio momento magico con la maglia del club ligure: "Arriviamo da cinque vittorie di fila. Siamo ottavi con 35 punti, l’obiettivo è arrivare in zona playoff. Ho realizzato quattro reti nelle ultime cinque gare. I tifosi mi hanno pure fatto un regalo. Un chilo di formaggio, tutto per me, ne vado matto. In Francia i formaggi sono buonissimi. Ma pure qui non si scherza".

Sul Festival ha detto: "lo sto seguendo in tv, ero molto curioso. Conquistare il sesto successo consecutivo, domenica contro l'Asti, con un mio gol sarebbe più bello che trionfare all’Ariston (ride, ndr)".

Dopo 25 giornate la Sanremese vanta 35 punti grazie a 9 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte nel Girone A della Serie D 2025-26.