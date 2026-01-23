Ufficiale Si separano le strade di Simone Farina e il Siena. I ringraziamenti del club toscano

Si è definitivamente conclusa l'avventura di Simone Farina al Siena, di cui è stato prima Direttore Generale, poi - con l'avvento della nuova proprietà targata Jonas Bodin - responsabile del settore giovanile.

A rendere noto il tutto, lo stesso club toscano, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

Il Siena FC desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento a Simone Farina per la professionalità, la dedizione e l’importante contributo offerto al Club. In una fase cruciale di rifondazione della società, Farina ha svolto un ruolo significativo nel porre le basi per il nuovo corso del Siena FC.

Nel corso della sua esperienza in bianconero, Farina ha sempre dimostrato solidi valori, integrità e un profondo senso di responsabilità. Più recentemente, è stato coinvolto nella struttura dell’Academy, dove la sua esperienza e competenza hanno contribuito alla crescita dei giovani calciatori e al rafforzamento della visione sportiva a lungo termine del Club.

Il Siena FC ringrazia Simone per l’impegno e il lavoro svolto al servizio della società e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale.