Colpo Nocerina: Simone Simeri firma un contratto fino a giugno con il club rossonero

Colpo di mercato per la Nocerina. La formazione campana, obbligata a scalare posizioni in classifica dopo una falsa partenza culminata con l'esonero di Campilongo e con l'avvento del tecnico Fabiano, si è assicurata le prestazioni dell'esperto attaccante Simone Simeri.

Dopo aver rescisso ufficialmente il contratto con la Pistoiere, l'ex bomber del Bari sottoscriverà un accordo con i rossoneri e rappresenterà un punto di riferimento fondamentale sia all'interno del rettangolo verde, sia nello spogliatoio, avendo quelle doti da leader e da trascinatore che possono esaltare il caldo pubblico locale e trasmettere carica e sicurezza ai più giovani. Simeri, in carriera, ha vestito anche le prestigiose maglie di Taranto, Ascoli, Bari, Potenza e Juve Stabia. Accordo fino al 30 giugno 2026, chiaro l'intento di lanciare un messaggio alla concorrenza e di alimentare il sogno promozione.