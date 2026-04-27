...con Oscar Damiani

"Milan-Juventus? Squadre che si impegnano, si danno da fare. Ma mancano i campioni, le giocate. In questo Milan non c'è un giocatore che giocherebbe in quel del passato. Nè Juve e né Milan sono squadre di livello europeo". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani.

Su chi punta per il quarto posto?

"Mi sembra che la Juve abbia qualcosa in più. Ma faccio fatica a dare un giudizio".

La Juve ripartirà da Spalletti anche in futuro.

"Spalletti è un ottimo allenatore. Ha dato un'identità alla squadra. Non può fare lui i gol, non ha colpe. Però sono d'accordo sulla sua conferma".

L'Inter si avvicina sempre di più allo Scudetto.

"Va dato merito alla squadra, alla società e a Chivu. L'Inter è stata nettamente superiore anche sul piano del gioco, la squadra ha un'identità ben precisa con calciatori forti e di livello superiore rispetto a quelli di Milan e Napoli".

Salvezza: occasione sprecata per il Lecce? Ha pareggiato contro l'Hellas...

"Tutti gli anni soffre e alla fine ce la fa. Corvino è sempre una garanzia e sta facendo quello che può. Se la giocherà fino alla fine. Nulla è ancora deciso".

A Firenze ripartirebbe da Vanoli?

"Sì. Mi piace. È una persona seria. Secondo me merita la conferma".