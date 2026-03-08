Sneijder: "Stasera l'Inter può vincere lo Scudetto. A Chivu scriviamo sempre nella chat 'Triplete'"

Non un semplice derby, ma “il derby”. La definisce così Wesley Sneijder a La Gazzetta dello Sport la sfida di questa sera tra Milan e Inter. Una lunga intervista quella concessa dal trequartista olandese eroe del triplete nerazzurro del 2010, in cui assicura che questa sera si assegnerà ufficiosamente lo scudetto: “Non è come due anni fa, quando l’Inter ha festeggiato in casa del Milan matematicamente, ma se Cristian va a +13 chi mai può pensare di prenderlo?”.

Sneijder elogia poi il lavoro del suo ex compagno di squadra al suo primo anno alla guida dei nerazzurri: “Forse serve un po’ di tempo per far capire l’impresa... Chivu ha ereditato una squadra col cuore spezzato per delle delusioni enormi e l’ha trasformata in una macchina: in Italia vince sempre e, vedendo la distanza dalle avversarie, pensi sia una cosa normale, quasi facile. Invece, è l’esatto contrario. Cristian è stato bravissimo. Nella nostra chat “Triplete” gli scriviamo tutti dopo ogni vittoria”. L’eliminazione dalla Champions? È andata così ma la gente deve capire che il Bodo è forte, non è lì per caso. Inoltre l’Inter ha avuto assenze importanti. Il modo migliore per andare avanti è prendersi lo scudetto già in questo derby”.

Infine, sui duelli a centrocampo, l’olandese non ah dubbi: “Il Milan è una squadra… furba. Ha il carattere del suo allenatore, sa mettersi dietro, aspettarti e punirti, anche perché ha centrocampisti come Rabiot. L’Inter è superiore nel palleggio: ha recuperato ormai Calha, ma l’uomo chiave di quest’anno è Zielinski. L’anno scorso mi chiedevo: “Ma perché non gioca?”. Ora, invece, la palla passa sempre da lui”