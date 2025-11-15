Croazia, Pasalic: "Guardiamo avanti, puntiamo a un risultato importante al Mondiale"

All'elenco delle Nazionali qualificate per i Mondiali del 2026 si aggiunge la Croazia, grazie al successo per 3-1 ottenuto ieri in rimonta contro le Isole Faroe. Nella Nazionale allenata da Dalic sono tanti i giocatori che militano in Serie A, tra cui Mario Pasalic. Il centrocampista dell'Atalanta è ormai una colonna della compagine croata, avendo accumulato 80 presenze impreziosite da 11 gol.

Di seguito le sue dichiarazioni nel post partita, riportate da Uefa.com: "Non è stato facile. Abbiamo subito un gol all'inizio, il che è stato davvero un peccato. Ma abbiamo reagito bene e, soprattutto, abbiamo vinto. Sono sempre felice quando gioco e quando posso aiutare la squadra. La cosa più importante è guardare avanti e puntare a un risultato importante al Mondiale".